De Miramar al mundo: Victoria Muñoz Larreta hizo historia en el surf juvenil

Victoria Muñoz Larreta en acción en El Salvador durante el ISA World Junior Surfing Championship 2026. (Foto ISA / Sean Evans)

Victoria Muñoz Larreta cerró su participación en el ISA World Junior Surfing Championship 2026 con un histórico cuarto puesto en la categoría mujeres sub 18 y una medalla de cobre.

La surfista de Miramar se convirtió además en la primera argentina en disputar una final de un mundial de la Asociación Internacional de Surf.

Los logros de Muñoz Larreta en El Salvador

La representante nacional alcanzó la definición después de avanzar hasta las semifinales, instancia en la que obtuvo 11,60 puntos y se impuso en su heat para conseguir el pasaje a la gran final. Allí terminó cuarta, detrás de la australiana Leihani Zoric, campeona de la competencia, la neerlandesa Zoie Zietz y la brasileña Luara Mandelli. Olivia Storrer del equipo de Estados Unidos y la destacada participante hawaiana Skai Suitt fueron eliminadas, un duro golpe para ambos equipos, especialmente después de que Victoria Duprat (USA) y U'ilani Nakao (HAW) también fueran eliminadas en las siguientes mangas.

La australiana Leihani Zoric, ganadora del mundial juvenil de surf.

La argentina lideró las actuaciones en una ronda pasando de un solo golpe que le valió un 5.67 a un 7.17 con un derechazo largo para conseguir una victoria contundente en una manga muy reñida que tuvo importantes repercusiones en la carrera por equipos.

“Estoy muy feliz. Me siento muy bien en estas olas y llegar a la final es genial”, dijo Muñoz Larreta. “Tomé dos derechas y esas fueron las mejores olas. Me siento muy bien con estas condiciones y creo que este es el mejor lugar del mundo. Quiero agradecer al equipo que estuvo ahí apoyándome. Ahora solo queda seguir adelante y seguir disfrutando de este lugar”, expresó la joven bonaerense.

Destacada actuación de Argentina

El resultado de Muñoz Larreta significó también una actuación destacada para el seleccionado argentino, que finalizó en el puesto 11 de la clasificación por equipos entre 56 naciones participantes.

La joven de Miramar integró el equipo nacional sub 18 junto a Thiago Passeri Pezzati, Juan García Mata, Baltazar Lorca, Katya Wirsch y Maia Radziunas. En la categoría M-16 participaron Facundo Ruggiero, Thaiel Sosa, Faustino Llorca, Aymara Ricaldone, Mayli Hack y Lua Daleo.

El seleccionado contó con los entrenadores Pedro Ghilini y Martín Passeri, además de un equipo multidisciplinario que acompañó a los deportistas durante la competencia desarrollada en las playas de La Bocana y El Sunzal.

Regreso a Playa Grande

Con el mundial ya finalizado, la surfista miramarense regresará a Mar del Plata para continuar con su preparación en Playa Grande. Allí afrontará su próximo desafío internacional: los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde competirá en las olas de la ciudad durante los próximos días, desde el 19 de septiembre en adelante.

La actuación en El Salvador le permitirá llegar a esa nueva competencia continental con la experiencia de haber alcanzado una instancia inédita para una surfista argentina en un mundial ISA.