Escándalo en Uruguay: hinchas de Danubio invadieron la cancha y el arquero terminó a las piñas

El partido ante Montevideo City Torque terminó en un verdadero caos cuando varios hinchas ingresaron al campo para increpar a los jugadores.

Danubio vivió una noche para el olvido en la Copa AUF Uruguay 2026. Cuando el conjunto de la Franja perdía 2-0 frente a Montevideo City Torque y el encuentro disputado en el estadio Charrúa se acercaba a su final, varios hinchas identificados con el club ingresaron al campo de juego y protagonizaron un violento enfrentamiento con los futbolistas. La situación rápidamente se salió de control y obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

La invasión ocurrió en un momento de enorme tensión para Danubio, que no solamente estaba quedando eliminado ante Montevideo City Torque, sino que además atraviesa una complicada actualidad en el fútbol uruguayo. Los simpatizantes que ingresaron al terreno de juego fueron directamente hacia los jugadores y uno de los primeros en quedar involucrados fue Sebastián Rodríguez, quien recibió un empujón durante el episodio.

El arquero de Danubio salió de su arco y se metió en la pelea

La reacción que más llamó la atención fue la de Kevin Martínez. El arquero de apenas 20 años abandonó rápidamente su arco y recorrió todo el campo para acercarse a la zona donde estaban sus compañeros. El juvenil intentó defender a los futbolistas de Danubio y terminó enfrentándose con algunos de los hinchas que habían invadido el terreno de juego.

En medio de la confusión, Martínez respondió con golpes de puño y patadas contra algunos de los invasores, mientras sus compañeros intentaban contenerlo y la policía buscaba recuperar el control del campo. Las imágenes del enfrentamiento rápidamente se convirtieron en las principales protagonistas de un partido que quedó completamente opacado por el escándalo.

Durante varios minutos, la cancha del estadio Charrúa se transformó en un escenario de extrema tensión. Los jugadores de Danubio quedaron expuestos ante los hinchas que habían ingresado y el encuentro pasó a un segundo plano. La cantidad de personas involucradas dificultó el trabajo de los efectivos de seguridad, que finalmente consiguieron controlar la situación y retirar a los protagonistas del campo de juego.

Según la información disponible, el violento episodio no dejó personas heridas. Sin embargo, la invasión podría traer consecuencias importantes para Danubio, que ahora deberá esperar para conocer qué determinaciones toman las autoridades correspondientes. El comportamiento de los hinchas y la interrupción del partido podrían derivar en una sanción para la institución.

Danubio, complicado por la pelea y también por el descenso

El escándalo llegó, además, en uno de los peores momentos deportivos para Danubio. El conjunto de Jardines del Hipódromo pelea por evitar el descenso y actualmente se encuentra en zona comprometida, a siete puntos de Montevideo Wanderers, que aparece como el primer equipo fuera de los puestos de peligro.

La situación tampoco mejoró durante el comienzo del Torneo Clausura. En las primeras cuatro fechas, Danubio apenas consiguió dos puntos, producto de dos empates, por lo que todavía no logró encontrar el rumbo necesario para alejarse de la zona baja. Ahora, además de intentar levantar su rendimiento dentro de la cancha, deberá afrontar las posibles consecuencias de un episodio que volvió a poner al club en el centro de la escena por motivos extrafutbolísticos.