Vuelve la acción al autódromo Juan Manuel Fangio: ya están en venta las entradas para el TC Pick Up

El autódromo Juan Manuel Fangio ante una fecha muy anhelada en Balcarce. (Foto ACTC)

La octava competencia del campeonato de TC Pick Up se disputará el 26 y 27 de septiembre en el autódromo “Juan Manuel Fangio” luego de que el histórico circuito recibiera la habilitación de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) tras un extenso proceso de transformación iniciado en 2023. En las últimas horas se lanzó la venta de entradas con precios que varían según el sector elegido.

Mientras que la entrada general tiene un valor de $20.000 para damas y de $40.000 para caballeros, el acceso al sector preferencial, correspondiente a los boxes, cuesta $130.000.

El TC Pick Up se corre desde septiembre de 2018. (Foto ACTC)

Pases gratis para discapacitados y menores de hasta 10 años

Por otro lado los organizadores establecieron beneficios para distintos grupos: por ejemplo las personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo al sector general presentando el certificado original y el DNI. El beneficio contempla también a un acompañante cuando la persona con limitaciones motrices lo requiera y esa necesidad figure en la documentación correspondiente.

En cuanto a los menores de hasta 10 años cumplidos, tampoco abonarán entrada, siempre que concurran acompañados por un adulto y acrediten su edad mediante DNI. A partir de los 11 años deberán adquirir su localidad de manera habitual.

El mapa con la distribución de los ingresos para la fecha del TC Pick Up.

Descuento para jubilados y cancelaciones de compra

Los jubilados que presenten el carné de PAMI tendrán un descuento del 50% en el sector general. El beneficio estará disponible únicamente para las compras realizadas en la puerta del autódromo y no se aplicará durante la venta anticipada.

La ACTC también estableció un plazo para solicitar la devolución del dinero en caso de cancelación de una compra. El reintegro podrá gestionarse dentro de los 10 días posteriores a la adquisición. Una vez cumplido ese período, no se realizarán devoluciones.