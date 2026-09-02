“No hay palabras para tanto dolor e injusticia”: el mensaje de la familia de Mailén Antonich en el día de su cumpleaños

“No hay palabras para tanto dolor y tanta injusticia”: el mensaje de la familia de Mailén Antonich en el día de su cumpleaños

Lo que debería ser un día de celebración se convirtió en una jornada de dolor para la familia de Mailén Antonich. Este miércoles, la joven cumpliría 25 años, pero su vida quedó truncada tras ser asesinada brutalmente luego de acudir a una supuesta entrevista de trabajo.

Por el hecho fueron detenidos Agustín Nicolás Bartolomé Díaz y José Luis Aquino, quienes fueron encontrados en el lugar mientras intentaban eliminar evidencia, según la investigación.

Mailén era madre de dos hijos y fue víctima de un femicidio.

La familia de Mailén tuvo además un papel fundamental en la búsqueda de la joven. Fueron sus propios seres queridos quienes lograron encontrarla después de encabezar una intensa búsqueda ante la falta de respuestas de las fuerzas policiales.

Mailén era madre de dos hijos y fue víctima de un femicidio. A pesar del paso del tiempo, su familia continúa reclamando justicia y, en una fecha especialmente dolorosa, decidió recordarla con un mensaje cargado de emoción.

Tras el femicidio de la joven, sus seres queridos volvieron a recordarla.

“No hay palabras para tanto dolor y tanta injusticia”, expresaron sus familiares al referirse al día en que Mailén debería estar celebrando sus 25 años.

En ese sentido, destacaron el cariño que permanece entre quienes compartieron su vida: “Hoy la abrazamos con el recuerdo, con el amor de sus compañeros, amigos, de todos los que la quisimos”.

Fueron sus propios seres queridos quienes lograron encontrarla.

Finalmente, la familia renovó su pedido para que el nombre de Mailén permanezca presente y su caso no quede en el olvido: “Hoy pedimos justicia por Mailén, para que su nombre no se apague, para que no haya ni una menos nunca más”.