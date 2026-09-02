"Le tratamos de buscar la vuelta": un local de ropa marplatense decidió cerrar sus puertas

Un showroom de indumentaria de la zona Güemes decidió cerrar sus puertas tras no poder sostener el espacio. Lo anunciaron a través de un video en sus redes sociales: "Vamos a estar cerrando después de tantos años. Nos reinventamos, tratamos de buscarle la vuelta, pero no pasó. Todo es tristeza y dolor", comentaron las dueñas.





Vito

Olavarría al 2500.

pandemia

local comercial

no generar las ventas suficientes.

Se trata de, ubicado enEl negocio comenzó a funcionar en la, como un emprendimiento impulsado por dos amigas y anteriormente, habían apostado por abrir un, pero volvieron a la modalidad anterior al

Con tristeza y algunas risas para alivianar el momento, las dos socias anunciaron a través de las redes sociales del emprendimiento (donde tienen más de 70 mil seguidores) el cierre definitivo del espacio.





"Nos mudamos de vuelta a showroom para achicarnos y hacer más contenido. Le buscamos la vuelta de todas las formas y un poco nos dimos cuenta de que, a veces, no tiene que ver con una, así que es súper triste para nosotras", expresaron.

Entre las causas del cierre mencionaron su propia dinámica de vida, pero también las dificultades para sostener el emprendimiento y la necesidad de hacer cada vez más para mantenerlo en funcionamiento. "Había que hacer demasiado para sobrevivir al asunto y ver si en algún momento se acomodaba la cosa, y bueno, no se acomodó. No se estaría acomodando el asunto. Necesitábamos que se acomode más rápido y no pasó", explicaron.





En medio del comunicado, además de anunciar que rematarán las últimas prendas, y dejaron abierta la posibilidad de retomar el emprendimiento bajo otra modalidad en el futuro. "Quizás busquemos la vuelta. Todavía no sabemos si vamos a seguir en algún formato. Vamos a ser lo más sinceras posibles: no sabemos si vamos a seguir online, si le vamos a buscar otro formato", anunciaron en el reel.





