Después de 15 años cierra un tradicional local de Güemes: "Gracias a todos"

La historia de dos hermanas emprendedoras de Mar del Plata podría ser la de cualquiera de la ciudad: Pau y Gaby comenzaron con su primer local hace 22 años y los desafíos crecieron hasta mudarse al centro comercial Güemes, donde empezó a consolidarse el sueño.

Decidieron trasladar su mercadería a un showroom.

Después de mucho trabajo, en el año 2011 "Cayrolas" finalmente abrió sus puertas en Castelli al 1200 para ofrecer al público femenino indumentaria de calidad y con diseños únicos.

Pasó el tiempo (y muchas historias) y el dúo anunció en agosto la triste noticia: "Debemos decir adiós para abrir la puerta a un un nuevo proyecto pensando con todo el amor y dedicación que nos carateriza", confesaron.

El comercio cierra sus puertas esta semana en Güemes. Foto 0223.

Ordenando las últimas prendas listas para la mudanza, contaron a 0223 que cierran las puertas del comercio para pasar a operar en un showroom: "Lo hacemos con la ilusión de poder seguir trabajando de lo que nos gusta y de lo que sabemos hacer", aseguraron.

Mientras se despiden de vecinos de la cuadra y de curiosos que pasan por el frente, también se encargaron de saludar a sus fans: "Gracias a todas esas personas que pasaron durante esta etapa y ojalá sigan acompañándonos en la nueva como nos acompañaron en tantos cambios. La vida es una montaña rusa de aconecimientos buenos y malos de los cuales uno se cae y se levanta".

Además, agregaron: "Cuando se ponen el corazón, el trabajo y el esfuerzo todo es posible y estamos convencidas que este cambio es lo que necesitamos para retomar con todo y mas. Todas son parte de nosotras, cada historia, cada anécdota y cada charla en el local quedará guardada en nuestro corazón por siempre".

El hecho se suma a otros episodios similares en la ciudad, en los que distintas firmas decidieron trasladarse de un local físico a la venta online o a un showroom para reducir costos.