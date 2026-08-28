Un grupo coral marplatense homenajeó a Rubén Rada

En horas de profundo pesar para la música popular rioplatense tras el fallecimiento del emblemático cantor, percusionista y compositor uruguayo Rubén Rada, el grupo vocal marplatense Vocakooza, bajo la dirección de Julieta Sainz, presentó un emotivo homenaje audiovisual reinterpretando su clásico “¿Quién va a cantar?”.

Con apoyo del Inamu, la agrupación marplatense presentó un emotivo video de la canción “¿Quién va a cantar?”, grabado en la Sala Lauretti del Teatro Auditorium.

El video, grabado en vivo el pasado 4 de julio en la Sala Lauretti del Teatro Auditorium de Mar del Plata, fue posible gracias al fomento del Instituto Nacional de la Música (INAMU), organismo público que promueve la actividad coral e independiente en todo el país.

Vocakooza publicó un emotivo homenaje al Maestro Rubén Rada

Aunque el proyecto audiovisual se planificó y produjo antes del triste desenlace del maestro Rada, el estreno se transforma hoy en un cálido gesto colectivo de duelo, memoria y celebración de su inestimable legado artístico.







Vocakooza es un grupo integrado por jóvenes marplatenses que, a lo largo de 8 años de trayectoria y bajo la dirección de Julieta Sainz, ha construido un repertorio distinguido por su belleza armónica y potencia vocal.