Un ícono pop se sumó al trend de Farmear Aura y las redes estallaron

Chayanne se convirtió este jueves en tendencia global al publicar un reel en Instagram en el que aparece bailando en un escenario con poses y actitud desafiante, lanzando la pregunta: "¿A quién espero en una batalla de farmear aura?

El video acumuló más de 3 millones de vistas, 239,000 likes y casi 5,000 comentarios en pocas horas, desatando una ola de reacciones entusiastas entre sus seguidores.

En la grabación, el cantante puertorriqueño aparece sobre un escenario con iluminación rojiza y esferas rojas colgantes, vestido de negro con pantalón de cuero ajustado y botas, flanqueado por dos bailarinas con trajes en tonos rojos y morados.

La escena lo muestra ejecutando las poses y movimientos propios de estas competencias virales, pero con la ventaja de ser un bailarín y artista de trayectoria reconocida, lo que elevó aún más el impacto del video.

El texto que acompaña la publicación lo dice todo: «Anótenme para la próxima batalla de farmear aura».