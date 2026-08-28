Un ícono pop se sumó al trend de Farmear Aura y las redes estallaron
En la grabación, el cantante aparece sobre un escenario flanqueado por dos bailarinas. Con poses y actitud desafiante preguntó: "¿A quién espero en una batalla de farmear aura?
Por Redacción 0223
PARA 0223
Chayanne se convirtió este jueves en tendencia global al publicar un reel en Instagram en el que aparece bailando en un escenario con poses y actitud desafiante, lanzando la pregunta: "¿A quién espero en una batalla de farmear aura?
El video acumuló más de 3 millones de vistas, 239,000 likes y casi 5,000 comentarios en pocas horas, desatando una ola de reacciones entusiastas entre sus seguidores.
En la grabación, el cantante puertorriqueño aparece sobre un escenario con iluminación rojiza y esferas rojas colgantes, vestido de negro con pantalón de cuero ajustado y botas, flanqueado por dos bailarinas con trajes en tonos rojos y morados.
La escena lo muestra ejecutando las poses y movimientos propios de estas competencias virales, pero con la ventaja de ser un bailarín y artista de trayectoria reconocida, lo que elevó aún más el impacto del video.
El texto que acompaña la publicación lo dice todo: «Anótenme para la próxima batalla de farmear aura».
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