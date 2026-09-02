Violenta entradera en El Gaucho: le pegaron un culatazo en la cabeza a un jubilado y amenazaron a su esposa

Cinco delincuentes protagonizaron un dramático robo en la vivienda de una pareja de jubilados.

Una pareja de jubilados fue víctima de una violenta entradera este miércoles por la mañana en el barrio El Gaucho. Cinco delincuentes irrumpieron en su vivienda, los golpearon y amenazaron en un robo que duró aproximadamente media hora.

El hecho generó preocupación entre los vecinos y motivó a la familia de las víctimas a solicitar colaboración de la comunidad para identificar el vehículo que utilizaron los delincuentes, que quedó registrado en las cámaras de seguridad de la cuadra.

Según el relato de la nieta, los delincuentes entraron al domicilio y rápidamente redujeron a sus abuelos. Al hombre le pegaron un culatazo en la cabeza y a su esposa la amenazaron con un arma de fuego.

El grupo de ladrones escapó rápidamente del lugar en un Chevrolet Celta de color negro. El entorno de las víctimas solicitó cualquier registro que pueda ubicar a los sospechosos en las inmediaciones de la casa y avanzar así en su identificación.