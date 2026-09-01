Violento asalto a un ex campeón de TC: allanaron una casa y secuestraron un camión

En el operativo también secuestraron un teléfono Motorola G35.

En el marco de la investigación por el violento asalto al ex campeón de TC, Walter Hernández, las autoridades realizaron este martes un allanamiento en una vivienda del barrio El Boquerón, donde identificaron a un sujeto y secuestraron un celular y un vehículo.

El operativo estuvo encabezado por personal de la Comisaría Octava, junto a grupos operativos de distintas dependencias y con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Las autoridades secuestraron un Motorola G53 y un camión vinculados a la investigación.

Como resultado de la diligencia, fue aprehendido un hombre de 33 años y se secuestró un Motorola G35 y un camión Kia K2700, vinculada a la averiguación.

Durante la requisa del rodado, los agentes detectaron impactos y tres perdigones compatibles con munición antitumulto, efectuándose las correspondientes pericias por parte de Policía Científica.

Las acciones comenzaron a raíz de un robo cometido el viernes pasado en el establecimiento rural “Silecia”, en La Polola, donde un grupo de entre seis y ocho delincuentes armados ingresó a la vivienda, redujo al productor y sustrajo dinero, armas de fuego, documentación, dispostivos móviles y otros elementos.

Además, los ladrones sorprendieron a Hernández, lo redujeron a golpes y le exigieron la entrega de efectivo. “Danos los dólares que sos papero”, era la amenaza que repetían antes de subirlo a su propia camioneta Toyota SW4.

A varios kilómetros del lugar, lo hicieron descender y escaparon. Horas después, el rodado fue hallado incendiado en el barrio Las Heras.

En el hecho interviene la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, y el Juzgado de Garantías N° 5.