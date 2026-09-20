El primero de muchos: Enzo Fernández hizo un golazo y fue clave para la gran victoria del Manchester City

El argentino abrió el camino en el 5-3 ante Sunderland y convirtió por primera vez desde su llegada al equipo de Enzo Maresca.

En el marco de la quinta fecha de la Premier League, Manchester City protagonizó un verdadero partidazo en el Etihad Stadium y derrotó 5-3 a Sunderland para mantener su arranque perfecto en el campeonato. La gran noticia para Argentina fue Enzo Fernández, quien marcó su primer gol con la camiseta de los Citizens y volvió a ser protagonista en el equipo comandado por Enzo Maresca.

Apenas a los nueve minutos de la primera etapa, Enzo Fernández se hizo cargo de un tiro libre desde la banda derecha y, cuando todos esperaban un centro al área, sorprendió al arquero Robin Roefs con un remate preciso que se metió contra el primer palo. De esta manera, el volante argentino consiguió su primer tanto en cinco partidos disputados con Manchester City y sumó otra participación decisiva después de la asistencia que había brindado para Erling Haaland frente a Porto por la Champions League.

Después del gol del ex River llegó una auténtica lluvia de tantos. Apenas tres minutos más tarde, Brian Brobbey igualó para Sunderland, aunque Manchester City volvió a ponerse en ventaja a los 29 minutos gracias a Rayan Cherki, quien sacó un derechazo cruzado. La visita reaccionó rápidamente otra vez y Brobbey marcó su segundo tanto a los 33, pero antes del descanso apareció Antoine Semenyo para poner el 3-2 tras una jugada con rebotes dentro del área.

El segundo tiempo mantuvo el ritmo frenético. A los 57 minutos, Semenyo volvió a aparecer con un remate cruzado para marcar el 4-2 y conseguir su doblete, aunque Sunderland no se dio por vencido. Dos minutos más tarde, Brobbey completó su hat-trick y dejó nuevamente al equipo visitante a un solo gol de distancia, en un encuentro que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos minutos.

En el tramo final, Maresca movió el banco y mandó a la cancha a Jeremy Doku, quien terminó siendo determinante para liquidar la historia. El belga encontró en profundidad a Josko Gvardiol, quien llegó hasta el fondo y envió el centro atrás para la aparición de Haaland. El noruego solamente tuvo que empujar la pelota para establecer el 5-3 definitivo y asegurar la quinta victoria consecutiva del Manchester City en la Premier League.

Con este triunfo, Manchester City alcanzó los 15 puntos sobre 15 posibles y quedó tres unidades por encima de su inmediato perseguidor en lo más alto de la Premier League. Para Enzo Fernández, además, fue una jornada especial: consiguió su primer gol con la camiseta del conjunto inglés y volvió a dejar su sello en un equipo que atraviesa un comienzo perfecto bajo la conducción de Enzo Maresca.