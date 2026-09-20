Con entrada gratis, Micky Rodríguez llega a Mar del Plata para celebrar los 30 años de “Tercer Arco” de Los Piojos

A 30 años de uno de los discos más importantes de la historia de Los Piojos, Micky Rodríguez, histórico bajista y miembro fundador de la banda, llegará este domingo a Mar del Plata para celebrar el aniversario de “Tercer Arco”, el álbum que marcó la consagración del grupo liderado por Andrés Ciro Martínez.

El recital será este domingo 20 de septiembre desde las 20 en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, ubicada en Diagonal Garibaldi 4830. La presentación será junto a La Que Faltaba y tendrá entrada gratuita. Para asistir es necesario obtener previamente el código QR a través de Cultutickets.

La fecha forma parte de la celebración por las tres décadas de “Tercer Arco”, el tercer disco de estudio de Los Piojos. El álbum fue grabado y mezclado entre junio y julio de 1996 y publicado el 31 de agosto de ese año. Poco después, la banda realizó la presentación oficial en el Estadio Obras Sanitarias.

El disco incluyó algunas de las canciones que terminarían convirtiéndose en clásicos de Los Piojos, entre ellas “El Farolito”, “Verano del '92”, “Maradó”, “Todo Pasa”, “Tan Solo” y “Esquina Libertad”.

Tres décadas después, Micky Rodríguez vuelve a recorrer esas canciones al frente de La Que Faltaba, en una propuesta que busca recuperar el espíritu de aquella etapa de Los Piojos y reencontrarse con un repertorio que atravesó distintas generaciones.

En Mar del Plata, la celebración tendrá además un atractivo especial: será con entrada gratuita y se realizará en uno de los espacios culturales del Puerto. Las entradas pueden conseguirse mediante Cultutickets y el show comenzará a las 20.

La jornada también contará con Georgie Boy y Gran Barbarie como bandas invitadas, según la programación difundida para el evento.