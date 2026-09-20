River perdió con Huracán y ahora hace cuentas: el número que necesita para llegar a la Libertadores

La derrota ante Huracán complicó al Millonario, que deberá sumar fuerte en el cierre del año para meterse en la próxima Copa Libertadores por la tabla anual.

River perdió 2-1 ante Huracán en el Monumental por la décima fecha del Torneo Clausura y dejó pasar una oportunidad importante en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027. La caída cortó una racha de tres triunfos consecutivos y también sacó al equipo de Leonardo Ponzio de los puestos de clasificación del torneo, mientras la tabla anual volvió a encender las alarmas.

La referencia que tiene el Millonario para la clasificación vía tabla anual es de 57 puntos, la cantidad con la que Argentinos Juniors terminó 2025 como último equipo que consiguió un boleto a la Libertadores por esa vía. Con ese antecedente, River debería sumar 15 unidades más para alcanzar esa línea de referencia. Le quedan 18 puntos en juego, por lo que necesita conseguir al menos cinco victorias en sus seis partidos restantes para llegar a ese número. La cifra, de todos modos, puede modificarse según cómo termine la temporada y los cupos que se liberen.

River complicó su clasificación a la Libertadores 2027

Una particularidad puede cambiar las cuentas del Millonario: si alguno de los equipos que actualmente ocupa los primeros lugares se consagra campeón del Torneo Clausura, se liberará un cupo para la clasificación por la tabla anual. En ese escenario, el cuarto ubicado en la acumulada podría acceder a la Libertadores y el puntaje necesario para River podría ser menor. Por eso, además de mirar sus propios resultados, el conjunto de Ponzio deberá seguir de cerca lo que suceda en la parte alta de la clasificación.

En esta pelea, River tiene por delante a Boca, Instituto, Rosario Central y Gimnasia de La Plata, equipos que también están involucrados en la disputa por los lugares de privilegio de la tabla anual. El Millonario solamente se enfrentará al Xeneize en este tramo decisivo, ya que no tendrá cruces directos ante los otros tres competidores. Cada punto perdido, por lo tanto, puede tener un peso importante en la definición de los boletos continentales.

El calendario que le queda a River

​​​​​​ Sarmiento (Visitante)

(Visitante) Estudiantes de Río Cuarto (Local)

(Local) Belgrano (Visitante)

(Visitante) Racing (Local)

(Local) Boca (Visitante)

(Visitante) Aldosivi (Visitante)

Así, River afronta un cierre de temporada con la calculadora en la mano. La derrota ante Huracán complicó el panorama y dejó al Millonario obligado a sumar con regularidad si quiere meterse en la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual. La referencia de los 57 puntos marca el objetivo inmediato, aunque los movimientos de los demás equipos y una eventual liberación de cupos podrían modificar la cuenta en las próximas fechas.