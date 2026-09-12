Triunfo de campeón: el River de Ponzio lo ganó con épica bajo la lluvia torrencial en Tucumán

El equipo de Leonardo Ponzio lo ganó sobre el final y sumó su tercer triunfo consecutivo.

River volvió a festejar y lo hizo de manera agónica. El equipo de Leonardo Ponzio logró un trabajado triunfo por 2-1 ante Atlético Tucumán en la novena fecha del Torneo Clausura 2026, bajo una intensa lluvia, y sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato. El partido tuvo un cierre electrizante, con el gol decisivo en los últimos minutos.

El conjunto millonario se puso en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo gracias a Tobías Andrada, quien apareció para marcar el 1-0 y darle tranquilidad a su equipo. Sin embargo, Atlético Tucumán no se rindió pese a jugar condicionado y consiguió llegar al empate durante el complemento.

Clever Ferreira apareció a los 38 minutos de la segunda mitad para establecer el 1-1 y ponerle todavía más dramatismo a un encuentro marcado por la lluvia y la intensidad.

Cuando todo parecía encaminarse hacia un empate, River tuvo la última palabra y volvió a golpear en el momento menos esperado. A los 46 minutos del complemento, Thiago Almada apareció sobre la hora para marcar el 2-1 definitivo y darle a River tres puntos de enorme valor. El mediocampista se convirtió así en el protagonista del cierre de una noche que tuvo emoción hasta el último instante.

Atlético Tucumán, además, debió afrontar buena parte del encuentro con un jugador menos. Franco Nicola fue expulsado, mientras que el entrenador Julio Falcioni también vio la tarjeta roja.

Con este triunfo, River consiguió su tercera victoria consecutiva y continúa fortaleciendo su campaña en el Torneo Clausura 2026. Este triunfo le permitió al "Millonario" llegar a los 13 puntos en el Clausura para ubicarse en el quinto lugar. Mientras que en la anual el equipo de Nuñez llegó a las 42 unidades y quedó a seis de Independiente Rivadavia.