Cerúndolo puso las cosas en su lugar y Argentina jugará los qualifiers 2027

De la mano de Cerúndolo, el equipo argentino cerró la serie 3-1 en Neuquén ante Turquía.

Luego de un sábado perfecto para el equipo argentino con las victorias de Francisco Cerúnolo y Thiago Tirante, este domingo no comenzó de la mejor manera con el dobles pero Cerúndolo cerró la serie con un triunfo aplastante contra deu par turco.

El día no empezó bien para el equipo de Javier Frana ya que el dobles compuesto por Andrés Molteni y Guido Andreozzi cayó 6-4, 6-4 ante Arda Azkara y Yanki Erel para que los turcos descontaran y pusieran la serie 2-1 a favor de la albicelste.

Aunque Francisco Cerúndolo puso todo en su lugar. La mejor raqueta argentina actualmente en el ranking ATP, aplató por 6-1, 6-0 a Mert Alkaya en cincuenta minutos y cerró la serie por 3-1 para el equipo nacional.

Argentina 3-1 Turquía

Fran Cerúndolo le ganó 6-0 y 6-4 a Erel

Tirante le ganó 6-2 y 6-4 a Mert Alkaya

Azkara y Erel derrotaron por doble 6-4 a Guido Andreozzi y Molteni

Fran Cerúndolo le ganó 6-1 y 6-0 a Mert Alkaya

Con este triunfo el equipo capitaneado por Javier Frana evitó el descenso de categoría y se clasificó a los qualifiers 2027 (primera fase de la competencia) que se disputaran en febrero.