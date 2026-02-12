Argentina ya conoce a su rival en la Copa Davis: repechaje clave para seguir en la elite

El equipo argentino de Copa Davis ya conoce a su rival para el repechaje y volverá a jugar como local tras dos años.

El equipo argentino de Copa Davis ya sabe cuál será su rival en el repechaje: Turquía. Tras el sorteo realizado en Londres, quedó confirmado que los dirigidos por Javier Frana jugarán en casa con la misión de mantener la categoría y evitar la caída al Grupo Mundial I. La noticia trajo alivio puertas adentro, no solo por la localía sino también por el perfil del adversario.

Argentina viene de un duro golpe en Busán, donde cayó ante Corea del Sur y quedó obligado a disputar esta instancia decisiva. El arranque de la temporada fue inesperadamente adverso: Thiago Tirante (92°) y Marco Trungelliti (134°) perdieron sus partidos frente a rivales ubicados fuera del top 300, un resultado que encendió alarmas en un equipo que llegaba con grandes expectativas.

La ilusión estaba alimentada por lo hecho en 2025, cuando el conjunto nacional alcanzó los cuartos de final y cayó ante Alemania en una serie electrizante que se definió en el tie-break del último set del quinto punto. Aquella actuación había renovado el entusiasmo de volver a pelear bien arriba, pero este año la realidad fue distinta y obligará a barajar y dar de nuevo.

Del otro lado estará Turquía, que viene de dar la sorpresa al vencer 3-1 como visitante a Eslovenia, en una serie disputada sobre polvo de ladrillo y bajo techo. Su mejor jugador es Mert Alkaya, actualmente en el puesto 375 del ranking ATP, un dato que en la previa posiciona a Argentina como favorita, aunque en Copa Davis los antecedentes suelen pesar menos que el momento y la actitud competitiva.

La serie se disputará entre el 18 y 19 de septiembre o el 19 y 20 del mismo mes, con sede aún a confirmar. Representará además el regreso a la localía del equipo argentino, que no juega ante su público desde febrero de 2024, cuando derrotó 3-2 a Kazajistán en el Jockey Club de Rosario en una serie vibrante que reafirmó la mística copera.

