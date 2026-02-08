Argentina deberá pelear por la permanencia tras un final amargo en Busan

El equipo argentino de tenis cayó 3-2 en Busan, quedó eliminada en la primera ronda de los Qualifiers 2026 y jugará el repechaje de septiembre para mantener la categoría.

La ilusión argentina en la Copa Davis 2026 se apagó demasiado pronto. En Busan, sobre canchas cubiertas, el equipo capitaneado por Javier Frana perdió 3-2 ante Corea del Sur en una serie muy pareja y quedó eliminado en la primera ronda de los Qualifiers. El resultado obliga al conjunto albiceleste a disputar en septiembre el repechaje por la permanencia, con el objetivo de conservar su lugar en la máxima categoría del certamen.

Tras un primer día igualado, con un triunfo por lado en los singles, la Argentina llegó a la jornada decisiva con la necesidad de hacerse fuerte en el dobles. Y cumplió. La dupla debutante integrada por Guido Andreozzi y Federico Gómez venció con autoridad a Ji Sung Nam y Uising Park por 6-3 y 7-5, en una hora y 23 minutos de juego, para poner el 2-1 parcial y mantener viva la esperanza albiceleste.

Andreozzi, uno de los grandes especialistas nacionales en la modalidad, y Gómez, que mostró un tenis agresivo y decidido, se complementaron de manera ideal. El primer set se resolvió rápidamente con un quiebre en el cuarto game y un dominio claro de los argentinos. En el segundo parcial, pese a la reacción coreana, la dupla nacional volvió a quebrar en el momento justo y cerró el partido con carácter.

“Era una incógnita porque nunca habíamos jugado juntos ni en Copa Davis, pero me sentí muy cómodo desde el primer día”, destacó Andreozzi tras el triunfo. Gómez, por su parte, remarcó la importancia de la energía del equipo: “Un debut en la Davis no es fácil, pero sabíamos que teníamos que imponer nuestro juego y dar lo mejor”.

Con la serie 2-1 a favor, Thiago Tirante salió a disputar un punto clave ante Soon-Woo Kwon. El platense batalló durante casi tres horas, pero terminó cayendo por 4-6, 6-4 y 6-3. Tras un inicio parejo, algunos errores en momentos decisivos inclinaron la balanza a favor del asiático, que logró igualar la serie 2-2.

“Duele no poder darle el punto a la Argentina, pero me quedo tranquilo porque dejé todo”, expresó Tirante tras la derrota. Más allá del resultado, el balance dejó señales positivas en el recambio, aunque el golpe deportivo es fuerte y obliga a replantear el camino a seguir en el corto plazo.

En el último punto, Marco Trungelliti enfrentó a Hyeon Chung en un duelo cargado de tensión. El santiagueño no logró capitalizar sus oportunidades y fue superado por 6-4 y 6-3. Chung mostró mayor paciencia y efectividad en los momentos clave para sellar el triunfo definitivo de Corea del Sur y desatar la desazón argentina.

Ahora, Argentina deberá enfocarse en septiembre, cuando dispute el repechaje por la permanencia en el Grupo Mundial. Entre los posibles rivales aparecen selecciones como Finlandia, Suiza, China, Turquía o Polonia, entre otras. Será una nueva prueba de carácter para un equipo que, pese al traspié en Busan, buscará sostener su lugar entre los protagonistas de la Copa Davis.