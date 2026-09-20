Boca volvió a sonreír en un clásico: le ganó a San Lorenzo y estiró su invicto

Boca volvió a dar una muestra de solidez en el Torneo Clausura y se quedó con el clásico ante San Lorenzo por 2-0, en condición de visitante, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue ampliamente superior durante el desarrollo del encuentro, manejó las principales acciones y consiguió un triunfo que le permitió extender a nueve partidos su invicto en el campeonato. Uno de los detalles importantes que tuvo el encuentro fue la expulsión de Manuel Insaurralde a los treinta minutos de la primera parte luego de una violenta infracción ante Ascacibar.

El conjunto azul y oro tuvo paciencia para encontrar los espacios ante el equipo de Ruben Dario Insua que no logró generar demasiado peligro. Después de un primer tiempo sin goles, Boca encontró la ventaja a los 12 minutos del complemento a través de Leandro Lozano, quien apareció para marcar el 1-0 y destrabar un partido que hasta ese momento se mantenía cerrado.

Con la ventaja, el Xeneize ganó tranquilidad y continuó manejando las acciones. San Lorenzo intentó reaccionar, pero nunca pudo imponer condiciones ni encontrar los caminos para llegar con claridad al arco rival. A los 27 minutos del segundo tiempo, Miguel Merentiel volvió a aparecer en un momento clave y convirtió el 2-0 que prácticamente sentenció la historia en el Pedro Bidegain.

El uruguayo aprovechó una de las situaciones generadas por el Xeneize y amplió la diferencia para darle todavía más tranquilidad al equipo de Arruabarrena. Desde allí, Boca manejó los tiempos del partido y no pasó grandes sobresaltos para quedarse con tres puntos importantes en el cierre de la décima jornada del Torneo Clausura.

Con este triunfo, Boca alcanzó nueve partidos consecutivos sin perder en el campeonato y confirmó el buen momento que atraviesa ya que son 14 encuentros sin perder en todas las competencias. La racha se convirtió en uno de los principales argumentos del equipo para mantenerse en la pelea ya que llegó a los 47 puntos en la tabla anual y se ubica en el segundo puesto a tan solo uno de Independiente Rivadavia. Mientras que en el Clausura llegó a las 17 unidades y se ubica quinto a cinco de Instituto.

Para San Lorenzo, en cambio, el resultado volvió a dejar un sabor amargo en los clásicos. El equipo no pudo ganar ninguno de los tres encuentros de este tipo que disputó durante el Torneo Clausura: perdió ante Huracán, cayó frente a Boca y solamente consiguió rescatar un empate ante Independiente. El 2-0 en el Pedro Bidegain profundizó así una deuda que el Ciclón todavía no pudo saldar en el campeonato.

Síntesis:

San Lorenzo: 25- José Devecchi, 19- Emiliano Amor, 16- Guzmán Corujo, 2- Danilo Arboleda, 32- Ezequiel Herrera, 6- Mathias De Rittis, 8- Manuel Insaurralde, 24- Nicolás Tripichio, 38- Facundo Farías, 9- Alexis Cuello, 29- Rodrigo Auzmendi. DT: Ruben Daría Insua.

Boca: 1- Álvarado Montero, 17- Leandro Lozano, 2- Lautaro Di Lollo, 40- Facundo Herrera, 3- Lautaro Blanco, 5- Leandro Paredes, 18- Miltón Delgado, 25- Santiago Ascacibar, 20- Alan Velasco- 19- Leonel Flores, 16- Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Incidencias: 30' Manuel Insaurralde expulsado (San Lorenzo)

Goles: Lozano y Merentiel

Resultado: San Lorenzo 0-2 Boca Juniors

Árbitro: Nazareno Arassa

Estadio: "Nuevo Gasometro"