Confirmado el N°12: Francisco Perruzi es nuevo jugador de Aldosivi

El "Tiburón" anunció la contratación de un nuevo refuerzo y ya integra la lista de concentrados para el encuentro de mañana ante Gimnasia de La Plata.

Aldosivi continúa siendo uno de los grandes protagonistas del mercado de pases de la Liga Profesional y este sábado oficializó la incorporación de Francisco Perruzi, volante surgido de San Lorenzo que llega para reforzar el plantel de Israel Damonte. El mediocampista arribó con el pase en su poder, superó la revisión médica y firmó contrato con el "Tiburón" hasta diciembre de 2027.

La dirigencia marplatense logró concretar una incorporación que venía trabajando desde hace varios días y que le aporta mayor profundidad a una zona clave del equipo. Con apenas unas horas como futbolista de Aldosivi, Perruzi ya se puso a disposición del cuerpo técnico y rápidamente comenzó a entrenarse junto a sus nuevos compañeros.

El volante de 24 años realizó toda su formación en San Lorenzo y llegó a disputar 57 partidos oficiales en Primera División, siendo una pieza importante durante los ciclos de Rubén Darío Insua y Miguel Ángel Russo. Sin embargo, con los últimos entrenadores perdió continuidad y, tras finalizar su vínculo el 31 de julio, quedó en libertad de acción para buscar un nuevo desafío.

Además de su paso por el fútbol argentino, Perruzi también tuvo una experiencia internacional en 2024, cuando jugó en la segunda división de Grecia. Allí disputó 12 encuentros, una etapa que le permitió sumar experiencia antes de regresar al país para continuar su carrera en la Liga Profesional.

La confianza de Israel Damonte quedó demostrada ya que decidió incluirlo en la lista de convocados para el partido de este domingo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, correspondiente a la tercera fecha del Torneo Clausura.

Todo indica que el mediocampista comenzará en el banco de suplentes y podría tener sus primeros minutos con la camiseta del "Tiburón" durante el segundo tiempo, tal como ocurrió días atrás con Andrés Vombergar.