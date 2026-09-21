Suspenden los aumentos de luz en la Provincia: ¿qué pasa si ya pagaste la factura?

La Justicia hizo lugar a una presentación de la Defensoría del Pueblo bonaerense y dispuso suspender el incremento en las tarifas de electricidad en la provincia de Buenos Aires. La resolución establece que los valores deberán retrotraerse al esquema tarifario que regía antes de la suba.

La medida fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca y alcanza a las distribuidoras Edelap, Edes, Edea y Eden. A partir del fallo, las empresas no podrán aplicar nuevos aumentos sin que previamente se convoque a audiencias públicas para debatir las modificaciones tarifarias.

En ese marco, el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, cuestionó el mecanismo utilizado por las compañías y afirmó: “las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente con la sociedad”.

La resolución judicial también contempla la situación de quienes ya recibieron y abonaron facturas con los valores incrementados. En esos casos, el dinero cobrado de más deberá reconocerse como crédito y descontarse de la próxima factura del servicio.

Desde la Defensoría señalaron que la decisión apunta a garantizar la protección de los usuarios frente a modificaciones tarifarias y a hacer cumplir el derecho a recibir información clara y adecuada. Además, busca asegurar la participación de los consumidores en las discusiones vinculadas con el costo de los servicios públicos.