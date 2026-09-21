Zona Fría: Stigas advierte que Mar del Plata perdería el beneficio y además pagará con recargo

El gremio de Stigas nuevamente alerta por las consecuencias de la pérdida de Zona Fría. Foto: 0223.

El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (Stigas) cuestionó el proyecto del gobierno de Javier Milei, que busca modificar el régimen y denunció que los usuarios de Mar del Plata perderían el descuento territorial, aunque continuarían aportando al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El polémico proyecto, que podría ser aprobado esta semana en el Senado de la Nación, plantea eliminar el beneficio territorial automático que actualmente permite a los usuarios de nuestra ciudad y otras regiones incorporadas al régimen en 2021, acceder a descuentos del 30% o 50% en sus facturas de gas. En su lugar, la bonificación quedaría condicionada a los ingresos y al patrimonio de cada hogar.

Desde Stigas Costa Atlántica expresaron su rechazo a la modificación y pusieron el foco en una situación contradictoria: Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica continuarían pagando el recargo sobre el gas consumido destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

“La región continuaría realizando aportes para sostener el fondo, mientras que solamente determinados hogares podrían acceder a una bonificación si cumplen con los requisitos económicos y patrimoniales establecidos por el Gobierno”, explicó Ezequiel Serra, secretario general del Stigas.

En ese marco, el dirigente planteó que la decisión del Ejecutivo –que contaría con el apoyo de los senadores- “pretenden transformar un derecho colectivo, reconocido por las condiciones climáticas de nuestra región, en una ayuda condicionada”.

Serra remarcó además que el nuevo esquema no sería equivalente al actual, ya que la bonificación dejaría de aplicarse de manera general y alcanzaría únicamente al componente correspondiente al gas consumido.

En este marco, Stigas advirtió que la eliminación del beneficio tendría un impacto significativo sobre las facturas de los usuarios de Mar del Plata y la región, especialmente durante los meses de bajas temperaturas. “La Costa Atlántica es Zona Fría y vamos a defender este derecho. Todavía no es ley y todavía estamos a tiempo de impedirlo”, concluyó Serra.