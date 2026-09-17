¿Chau Zona Fría?: cómo impactaría la nueva ley en las boletas de gas en Mar del Plata

Desde la Defensoría del Pueblo consideraron que la pérdida del beneficio de Zona Fría que tendrán los marplatenses -en caso de aprobarse el proyecto del oficialismo- va a “profundizar la pobreza energética” que ya padecen los usuarios de gas de Mar del Plata y varias ciudades del país.

En diálogo con Extra Radio, Marcelo Lacedonia, Defensor del Pueblo de General Pueyrredon, evitó los cuestionamientos políticos hacia el gobierno de Javier Milei que logró un avance esta semana en el Senado, aunque sostuvo que el nuevo régimen tarifario causará “injusticias” y no descartan ir a la justicia.

El funcionario puso como ejemplo el caso de una jubilada, que vive sola en una vivienda con tres calefactores y una cocina y ahora tiene boletas de 96 mil pesos. “Ella tiene la mínima más el bono que de unos 70.000 pesos. Estamos hablando de casi un 30% de sus ingresos destinados a la calefaccionar. Eso se denomina «pobreza energética» y no es un concepto político sino es algo que se debate en el mundo. Y es cuando uno va a tener que destinar más del 10% de sus recursos totales para cuestiones energéticas, incluida la conectividad”, explicó.

Cómo impactaría en las boletas de gas

Para Lacedonia, la nueva ley causará un inmediato aumento de las tarifas de gas. “El Gobierno plantea que afectará solo para aquellos que logran o pasan el umbral de las tres canastas básicas sociales. La verdad es que cuando se traza una línea discrecional, siempre se generan injusticias”, evaluó.

“En el fondo esta modificación, en términos generales, genera una desigualdad que evaluará en su momento la justicia. Que los usuarios van a ser medidos con dos varas diferentes: los usuarios de la Zona Fría original (Patagonia, Malargue, La Puna) van a ser medidos en función de una cuestión bioclimática. Los que ahora se pretenden sacar ese beneficio (como Mar del Plata), van a ser medidos con una vara que mida cuestiones patrimoniales e ingresos. Es decir, en un mismo régimen va a haber dos varas de medir. Y la paradoja total de esa cuestión va a ser que los de esta zona, digamos, excluida, van a seguir subsidiando al régimen de zona fría original”, razonó.