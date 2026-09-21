Con el aliento de papá: Isabella Assmann avanza en los Suramericanos

Competir en Mar del Plata siempre es especial y, mucho más, en un evento de la magnitud de los Juegos Suramericanos 2026, que tienen como sede principal Santa Fe, pero que se vino a la capital del surf para las pruebas de esta disciplina. Isabella Assmann sigue avanzando en el bodyboard, superó en la batería a la colombiana Beatriz Arleo y continúa en el main draw. En primera fila, estuvieron su papá Fabián, exarquero de Aldosivi y hoy técnico del club, y su mamá Melina, que también desafiaron el frío y el viento que azotó a la ciudad.

Paso a paso, con sólo 14 años, Isabella sigue mostrando sus enormes condiciones en la tabla. Tras salir del agua, lo primero que se encontró fue el abrazo y felicitaciones de sus compañeros de selección, familia y amigos que la estaban esperando en la costa. Después, se tomó un ratito para hablar con 0223 y reconocer que "el mar está muy difícil, está muy chiquito, pero pude conseguir unas buenas olas. Está bueno porque es en el lugar que más me gusta".

No la tuvo fácil, la surfista colombiana también mostró sus cosas, pero el triunfo y la clasificación quedó para Isabella, que dijo que se enamoró del bodyboard la primera vez que se metió con sus amigas. Respecto a lo que significa correr acá, siendo local y con todo el apoyo, contó que "me encanta. Me encanta que estén todos acá apoyándome y lo re disfruto. Mi papá casi nunca viene porque muchas veces los torneos son en otro país o él está de viaje por su trabajo, así que estoy re contenta".

A pocos metros, Fabián la esperaba un poco más tranquilo, ya sin tantos nervios y con la cara llena de satisfacción. El exarquero, hoy entrenador de Aldosivi en categorías formativas, contó cómo vivió la prueba: "Antes los nervios los manejaba yo. Y lo viví así por ella, porque la conozco y sé que estaba un poquito nerviosa antes de entrar, pero es normal en todas las competencias. Y más acá, que te vienen a ver, hay muchos chicos, amigos, gente, la familia ahí expectante. Me imagino que estaba un poquito nerviosa por ese lado, pero la verdad que lo resolvió súper bien, así que feliz por ella", indicó.

Con la clasificación en el bolsillo, el también exarquero de Independiente, no ocultó su orgullo: "Estoy contento por ella. Siempre hacer un un deporte es sano. Hoy le toca estar en una competencia internacional súper importante y verla disfrutar para mí es un orgullo muy grande, así que estoy muy contento por ella".



