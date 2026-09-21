Stephen King elogió y recomendó una serie argentina: “¡Qué idea tan genial!"

Stephen King eligió su cuenta de X para recomendar Mis muertos tristes, la miniserie de Netflix basada en relatos de la escritora argentina Mariana Enriquez, que se estrena el 24 de septiembre. El autor estadounidense, referente absoluto del género de terror, describió la premisa central de la trama y calificó la idea como “genial”, en un mensaje que generó repercusión inmediata entre los seguidores del género.

“¡Qué idea tan genial! ¿Qué pasaría si alguien que puede oír (y a veces ver) a los muertos cayera en el suministro de agua de una ciudad y su cuerpo se descompusiera? ¿Y si, después de beber el agua, todos pudieran hacerlo?“, escribió el célebre escritor en su publicación en la red social X. El comentario incluyó, además, una mención directa al director de la producción: “Mis muerto tristes (My Sad Dead). Netflix, 24 de septiembre). Mi viejo amigo Pablo Larraín dirigió”.

El rey del terror elogió una producción argentina

La miniserie está dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y tiene un formato de cuatro episodios. Reúne en su elenco principal a Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez. La producción tomó como base directa distintos cuentos de la autora argentina y combinó su narrativa con la mirada cinematográfica de Larraín, reconocido por trabajos previos vinculados al drama y al terror psicológico.

La trama sigue a Ema, interpretada por Morán, una médica jubilada de 60 años que posee la capacidad de ver y escuchar a los muertos. Su rutina, marcada por el duelo tras la muerte de su madre, se altera con la llegada de su sobrina Julie, quien también puede establecer contacto con el mundo de los espíritus, aunque de una manera más perturbadora.

El conflicto central de la historia se desata luego del asesinato de tres adolescentes en el barrio Piedrabuena, una zona atravesada históricamente por la violencia. Ese hecho desencadena un fenómeno sobrenatural que expande de forma masiva la capacidad de Ema hacia el resto del vecindario, y borra progresivamente el límite entre vivos y muertos.

Antes de su estreno en la plataforma de streaming, la producción tuvo su presentación mundial en la Sección Oficial de la 74ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde compitió bajo el formato de largometraje.