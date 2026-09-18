Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: volvió a ser internada por una neumopatía

Este mediodía volvió a ser ingresada en el Sanatorio Mater Dei.

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, apenas cinco días después de haber recibido el alta médica tras su última internación.

Según trascendió, la conductora se habría acercado por atención a la guardia del sanatorio, y los médicos tratantes decidieron ingresarla a cuidados intensivos por una recaída gripal.

Hace instantes se conoció el último parte médico, donde se confirmó de manera oficial que Mirtha volvió a ser internada por un cuadro compatible con una neumopatía.

Presentaría un cuadro compatible con una neumopatía.

Cabe remarcar que una condición como ésta refiere a cualquier enfermedad o trastorno que afecta a la salud de los pulmones o del sistema respiratorio de las personas.

Su familia la acompaña en la internación y sigue de cerca la evolución de la conductora, al igual que sus fanáticos y seguidores y el resto de los referentes de la cultura argentina.