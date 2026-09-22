Polémica declaración de Guido Suller sobre su novio: "Relajate y yo te enseño"

Los Suller son una familia que suele estar el el foco mediático. Este martes fue Guido Süller quien volvió a generar repercusión tras revelar detalles íntimos sobre su relación amorosa con su actual pareja y a quien conoció a través de lnstagram. Según relató el mediático, él inició el contacto: "¿Podés creer que por Instagram me escribió un changuito de pueblo?".

Ante este acercamiento, explicó que su primera reacción fue indagar sobre la edad para evitar problemas legales: "Lo primero que pregunto, porque tiene que ser mayor de edad, por supuesto". Al consultarle, el joven le reveló que tenía 19 años, a lo que el mediático reaccionó con sorpresa al deducir su falta de experiencia: "Ah, virgen".

Frente a la inexperiencia de su nueva pareja, Süller relató que decidió tomar el control de la situación para transmitirle tranquilidad. "Le digo, 'vos relajate y yo te enseño', digamos. Yo sí tengo muchísima experiencia", afirmó. Su objetivo, según detalló, era brindar seguridad en ese primer momento: "No va a pasar nada del otro mundo, va a ser algo muy tranquilo, muy suave y quiero que no te la olvides".

Para lograrlo, ambientó el primer encuentro de forma especial y alejada de la intensidad. "Así que, la primera relación, puse una música linda y fue más de besos, de caricias. No sé, como más romántico, digamos. No fue una cosa todo así salvaje", remarcó.

De inmediato, las declaraciones generaron un fuerte rechazo: "Roza lo pedófilo"; "Asco total, por qué todavía no lo cancelamos", "Es un pedofilo manteniéndose dentro del marco legal , para que no sea un crimen judicialmente hablando , totalmente repugnante", fueron algunos de los comentarios.

"Uno 19 y el otro 60. Los dos dieron consentimiento", justificó una usuaria de X entre los pocos comentarios que recibió el mediático en su favor.