Murió un motociclista en un choque fatal en Colón y 20 de Septiembre: su acompañante está grave

La víctima fatal viajaba en una moto junto a otro hombre, que fue trasladado en código rojo al HIGA.

La madrugada terminó con un choque fatal en una de las esquinas más transitadas de Mar del Plata. Un motociclista murió y su acompañante sufrió heridas de gravedad luego de que la moto en la que circulaban colisionara con un Peugeot 208 en avenida Colón y 20 de Septiembre.

El impacto se produjo durante la madrugada de este martes y movilizó a personal policial y equipos del SAME. Al arribar, los médicos constataron que el conductor de la motocicleta se encontraba inconsciente y ya no presentaba signos vitales.

La víctima fatal viajaba en una moto junto a otro hombre, que fue trasladado en código rojo al HIGA.

Su acompañante, un hombre de alrededor de 35 años, también sufrió lesiones como consecuencia del choque. Fue asistido en el lugar y trasladado en código rojo al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado en grave estado.

En la otra parte del siniestro quedó involucrado un Peugeot 208 conducido por una mujer. Personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia en el lugar, con resultado negativo.

La motocicleta involucrada era una Motomel de 110 centímetros cúbicos y en ella viajaban los dos hombres. Por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre la mecánica del impacto ni sobre cuál de los vehículos tenía el paso al momento de la colisión.

Pericias para determinar cómo ocurrió el choque

Luego de confirmarse el fallecimiento, se convocó a Policía Científica para realizar las pericias sobre los vehículos y el lugar del siniestro. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de turno y resta establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar las responsabilidades.

Murió un motociclista por un choque fatal en Colón y 20 de Septiembre:su acompañante está grave

Las pericias accidentológicas y el resto de las actuaciones permitirán reconstruir la secuencia del choque ocurrido durante la madrugada en Colón y 20 de Septiembre.