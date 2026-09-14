Impactante: un chofer murió al chocar el colectivo contra el frente de una casa

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la localidad bonaerense de Temperley tras el impacto de un colectivo contra una vivienda familiar. El siniestro vial ocurrió durante la noche del sábado en la intersección de las calles Caaguazú y Dinamarca, dentro del partido de Lomas de Zamora. La unidad perteneciente a la línea 527 perdió el control y colisionó violentamente contra la fachada del inmueble. Como consecuencia directa del choque, el conductor del transporte público falleció de forma instantánea en el lugar de los hechos.

Cómo fue el brutal choque que terminó con un muerto

Al momento del impacto, el vehículo de pasajeros circulaba sin usuarios a bordo por la zona residencial. Varios frentistas del barrio señalaron que la unidad transitaba a elevada velocidad instantes antes de incrustarse en la propiedad. La parte delantera del colectivo atravesó la estructura exterior de la vivienda, provocando la destrucción total de mampostería, rejas y paredes. Los destrozos también alcanzaron las instalaciones del dormitorio de una casa colindante sobre la misma cuadra.

Los destrozos también alcanzaron a otra casa cercana.

En el interior de la finca afectada se encontraba un grupo familiar celebrando un evento festivo al momento de la colisión. El derrumbe de los muros atrapó temporalmente a los residentes bajo una densa nube de polvo y escombros. Uno de los habitantes de la casa debió ser auxiliado por los presentes tras quedar sepultado bajo los restos de ladrillo. Pese a la magnitud de los daños materiales generados, ninguno de los integrantes de la familia sufrió heridas de gravedad.

Minutos después del impacto, los vecinos lograron remover los portones dañados para intentar socorrer al chofer del interno. Los primeros habitantes en acceder a la cabina constataron que el trabajador ya no presentaba signos vitales debido a la fuerza del golpe. Personal médico de emergencias acudió al sitio para certificar el deceso de la víctima y asistir a los frentistas afectados. Agentes de la Policía Bonaerense acordonaron la esquina para preservar la escena y facilitar las pericias mecánicas.

La investigación judicial quedó bajo la órbita de las fiscalías de turno del departamento judicial de Lomas de Zamora. Los peritos de la policía científica recolectaron huellas de frenada sobre el asfalto para determinar si existió una falla técnica en los frenos. Asimismo, las autoridades analizan las cámaras de seguridad del municipio para establecer las causas del despiste. Las autoridades ordenaron la realización de la autopsia correspondiente.