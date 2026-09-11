Un video reveló cómo fue el fatal choque entre un Gol y una Hilux en la ruta 88

Un nuevo video al que accedió 0223 permite reconstruir con mayor precisión la mecánica del fatal accidente ocurrido el martes sobre la ruta 88, donde una mujer de 77 años murió luego de que el Volkswagen Gol que conducía fuera embestido por una Toyota Hilux.

Las imágenes muestran el momento previo al impacto y permiten observar cómo el Volkswagen Gol cruza la ruta para realizar un giro hacia la izquierda. En ese instante, la Toyota Hilux que circulaba por la ruta continúa su marcha y no llega a frenar antes de impactar de lleno contra el lateral del automóvil.

El choque se produjo alrededor de las 10.30, a la altura del predio donde se tramita la Verificación Técnica Vehicular (VTV), en el tramo de la ruta 88 que une Mar del Plata con Batán. La conductora del Gol, identificada como Marta Palmeiro, de 77 años, murió en el acto, mientras que el joven de 20 años que manejaba la camioneta no necesitó asistencia médica.

La mujer fallecida se trata de Marta Palmeiro, de 77 años.

La posible interferencia en la visión

La secuencia también aporta un elemento que deberá ser analizado para determinar las circunstancias exactas del siniestro. Segundos antes del choque, un taxi realiza una maniobra desde la ruta hacia el camino al que posteriormente intenta egresar el Volkswagen Gol.

Por la posición de los vehículos y la dinámica que muestra el registro, se presume que ese taxi pudo haber interferido en el campo visual de ambos conductores, aunque este punto deberá ser establecido mediante las pericias correspondientes.

La Hilux golpeó al Gol justo en la puerta de la conductora.

Lo que sí queda registrado es que el Gol comienza a atravesar la ruta y que la Hilux continúa avanzando hasta impactarlo, sin que se observe una maniobra de frenado suficiente para evitar la colisión.

El impacto fue de extrema violencia y provocó importantes daños en ambos vehículos, especialmente en el sector delantero del Gol. Tras el choque, los dos rodados quedaron desplazados hacia uno de los márgenes de la ruta, con restos de las carrocerías y distintas piezas esparcidas sobre el asfalto.