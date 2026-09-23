"Bienvenidos al tren": como en 1800, llegará a Mar del Plata una locomotora a vapor

Este sábado se cumplen 140 años de la llegada del ferrocarril a Mar del Plata y, por tal motivo, desde Ferroclub argentino Escalada y Trenes Argentinos organizaron una celebración particular: una formación llamada “tren museo” con locomotora a vapor arribará a la estación ferroautomotora y podrá visitarse desde el momento del arribo hasta el domingo a las 16, horario en el que dejará la ciudad.

Según pudo saber 0223, la formación recorrerá el corredor ferroviario bonaerense y, como parte de esta travesía especial, está previsto que se detenga en Brandsen, Lezama, Dolores y Maipú antes de llegar a Mar del Plata.

La presencia de la locomotora genera expectativa aunque no es la primera vez que la locomotora circulará por la Provincia, ya que durante los últimos meses llevó adelante viajes y pruebas de preparación.

La llegada del ferrocarril el 26 de septiembre de 1886 a Mar del Plata marcó un hito en la ciudad y fue fundamental para su desarrollo ya que el traslado de pasajeros y favorecer su crecimiento turístico y económico.

La locomotora en cuestión no es otra que una Vulcan Foundry 12E N°3925, conocida "la 39 grande", inaugurada con el nombre de "General Rondeau" y estuvo cincuenta años abandonada.

Fabricada en Inglaterra en el año 1927, fue un modelo de altas prestaciones tricilíndrico, además de los cilindros laterales a los costados de cada rueda (como poseía la gran mayoría de la época) estaba avanzada en diseño con el tercer cilindro centrado bajo la caldera, lo que hacía buena potencia y un andar mucho más suave sin tironeos de las convencionales, óptima para largos viajes.

140 años después, el recorrido de una locomotora a vapor por parte de ese mismo corredor ferroviario busca recuperar una imagen vinculada con aquella historia y volver a poner en escena el vínculo que durante décadas existió entre las localidades bonaerenses conectadas por el tren.