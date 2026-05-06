Así se vería el Tren Bala que podría conectar a Mar del Plata con Buenos Aires en 1 hora y media

Las mejoras en la conectividad de nuestra ciudad siempre tienen un rol protagónico a la hora de pensar proyectos de infraestructura y obras de vialidad. En esa línea, la idea de acortar los tiempos de viaje entre la Ciudad de Buenos Aires y Mar del Plata nos permite soñar con un Tren Bala.

A través de una proyección realizada con Inteligencia Artificial (IA) MinutoUno mostró cómo podría lucir el transporte de alta velocidad, que conectaría Capital Federal con Mar del Plata en solo 1 hora y media. Según las estimaciones del mencionado medio, el Tren Bala alcanzaría una velocidad crucero de 295 km/h.

El viaje, que demanda unas seis horas en el Tren vigente, reduciría su tiempo de manera drástica y ello podría provocar un cambio en el paradigma turístico, existiendo la posibilidad de ir y venir en el mismo día con total comodidad.

Según MinutoUno el valor de un pasaje en el Tren Bala tendría un costo equivalente al de un vuelo de cabotaje o un pasaje de micro ejecutivo, alrededor de unos $70.000. Para que este proyecto pueda convertirse en realidad, obviamente se requiere de una inversión en infraestructura sin precedentes que incluiría el tendido de vías exclusivas, la electrificación total, la eliminación de pasos a nivel y señalización de vanguardia, entre otras.