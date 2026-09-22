Se ponen en venta las entradas para la despedida de Messi: hora, precios y plataforma

Todo listo para la última vez de Leo con la Selección.

La expectativa por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina empieza a trasladarse a la venta de entradas para una jornada histórica. El capitán disputará su último partido con la albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, como cierre de la fecha FIFA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que las entradas se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre desde las 18 a través de deportick.com, portal en el cual se requiere estar registrado para comprar. Por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.

Precios de las entradas para Argentina vs. Benín

Populares $90.000



Menores (3 a 10 años) $29.000



Platea Alta Sívori y Centenario $180.000



Platea Media Sívori y Centenario $320.000



Platea Alta San Martín y Belgrano $320.000



Platea Baja San Martín y Belgrano $450.000



Platea Media San Martín y Belgrano $480.000



Menores: A partir de 3 años abonan Platea (Completa).

Mientras tanto, este martes será la prímera práctica del conjunto nacional, de cara al primer amistoso ante Bolivia en Córdoba. Allí no estará el capitán, que tampoco jugará contra Burkina Faso y se sumará directamente para el partido despedida del 6 de octubre en el Monumental.

El lunes, el propio Messi subió un video mostrando la camiseta que utilizará en ese encuentro, con su apellido y el característico "10" en color dorado, con un sol casi transparente por detrás.



