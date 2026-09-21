Se confirmó la lesión y un jugador de River queda afuera de los amistosos de la Selección

Almada tiene tiempo para recuperarse para River, pero se queda sin fecha FIFA.

Thiago Almada será baja para la Selección Argentina en la convocatoria hecha por Lionel Scaloni de cara a la fecha FIFA. Se confirmó que el futbolista de River, que salió lesionado a los 5 minutos del primer tiempo ante Huracán, padece un desgarro grado 1.

El exVélez sintió una molestia a los 5 minutos del primer tiempo en el encuentro ante el Globo, que luego el "Millonario" perdió 2 a 1 en el estadio Monumental. Finalmente, este domingo, se confirmó que padece un desgarro grado 1 en el cuádriceps izquierdo.

Tanto Almada como Tobías Andrada y Santiago Beltrán habían sido llamados por Scaloni para disputar los tres encuentros de fecha FIFA ante Bolivia (Almada se lo perdía porque debía cumplir una fecha de suspensión), Burkina Faso y Benín.

En tanto, Nicolás Otamendi también fue citado, pero para el último encuentro, cuando se produzca la despedida de Lionel Messi de la Selección.

La buena noticia para Scaloni pasa por la situación de Tobías Andrada, quien también tuvo que salir en el primer tiempo de la derrota de River. Sin embargo, su cuadro es solamente el de una contractura, sin rotura fibrilar.

En cuanto a los citados por Scaloni del fútbol local, además de los futbolistas de River, también se suman Leonel Flores, de Boca, y Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata.

En tanto, el DT campeón del mundo también amplió a los citados del ámbito internacional. En ese sentido, Santiago Simón (Toluca), Ezequiel Fernández (Bayer 04 Leverkusen) y Valentín Gómez (Betis) fueron las novedades en la nómina de Scaloni.