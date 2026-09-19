Scaloni dio la lista local con una sorpresa y convocó tres más del exterior

Scaloni definió los futbolistas que juegan en el país y sumó tres más del exterior.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó a los jugadores del plano local convocados por el técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, para esta nueva fecha FIFA que comenzará este lunes 21 de septiembre y terminará el 6 de octubre.

Scaloni decidió hacer una lista con seis jugadores del medio local, contando con la inclusión de Leonel Flores (Boca), Tomás Palacios (Estudiantes LP), Santiago Beltrán, Thiago Almada -que cumplirá su fecha de suspensión-, la vuelta de Nicolás Otamendi y Tobías Andrada de River Plate.

El seleccionado nacional decidió hacer dos listas de futbolistas de cara a la siguiente ventana de amistosos internacional, una con jugadores del plano internacional y otra, más sobre la fecha, del ámbito local, para disputar los encuentros frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Precisamente Benín tendrá una connotación especial, debido a que se confirmó que será la última aparición de Lionel Messi con la camiseta "Albiceleste"; en el comunicado oficial, la AFA confirma que Otamendi "es convocado para el partido del 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate".

Además, explica en el documento que los futbolistas de Boca Juniors Leonel Flores y el de Estudiantes de La Plata Tomás Palacios se entrenarán en Ezeiza y quedarán liberados para jugar los compromisos con sus clubes, pero aclaró que "tras ello volverán a sumarse a los trabajos del plantel 'Albiceleste'".

Dichos nombres se suman a los otros tres convocados por separado: Santiago Simón de Deportivo Toluca, Ezequiel Fernández del Bayer Leverkusen de Alemania y Valentín Gómez perteneciente al Real Betis.



