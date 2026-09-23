"Día a día": dieron a conocer el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El Sanatorio Mater Dei dieron a conocer el nuevo parte médico de Mirtha Legrand, que se encuentra internada con un cuadro de neumopatía desde el viernes en la mencionada institución.

“La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día día de la neumopatía que motivó su internación, con una buena evolución”, dice el documento.

Además, anticipa que la diva continuará en el centro médico por un tiempo: “Permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

Por último, la comunicación firmada por Enrique Echagüe, director médico del Mater Dei, cerró: “Su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño. De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.