Mirtha sigue internada por neumopatía: "Seguirá con el tratamiento indicado"

La salud de Mirtha Legrand es un tema que genera preocupación en la farándula argentina y tiene en vo a los medios de comunicación. En las últimas horas, el Sanatorio Mater Dei emitió un nuevo parte médico en el que revela cómo continúa el cuadro de salud de la diva de los almuerzos.

"La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, indicaron desde el centro de salud en el texto al que tuvieron acceso los medios.

El parte médico de este lunes

En el texto, además indican que Mirtha, que permanece internada desde el viernes 18 del corriente po un cuadro de neumopatía “seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios”.

“Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”, se lee en el texto.

Mirtha permanece internada

Por último, indicaron: “De no mediar cambios, el miércoles próximo emitiremos un nuevo parte médico”.