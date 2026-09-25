Kicillof entregó escrituras gratuitas a familias de Lobería y computadoras a estudiantes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el acto de entrega de 380 escrituras gratuitas para familias de Lobería, junto al titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el intendente local, Pablo Barrena. Además, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, otorgó netbooks a estudiantes de escuelas del distrito.

Durante su discurso el mandatario resaltó su gestión y la cercanía de sus funcionarios con la comunidad: “Es indispensable recorrer el territorio, conocerlo y brindar respuestas. Nosotros vamos a seguir trabajando codo a codo con todos los intendentes, sin mirar su tradición política, para hacer lo que corresponde: frente a la mentira y el abandono del Gobierno Nacional, la provincia responde con gestión e inversión pública”, destacó el mandatario.

El gobernador Kicillof en Lobería, tras regresar de Estados Unidos.

Programa “Mi Escritura, Mi Casa”

A partir del programa “Mi Escritura, Mi Casa”, las autoridades provincial ya llevan entregados 775 títulos de propiedad gratuitos en el distrito loberense desde el inicio de la gestión.

En ese marco, Kicillof sostuvo: “La crisis económica que atraviesa el país golpea de lleno a la provincia y a los municipios; sin embargo, hacemos esfuerzos enormes para sostener la presencia del Estado en cada rincón del territorio y para reducir las brechas de desigualdad”. “No podemos reemplazar al Gobierno nacional, pero siempre vamos a estar acompañando para generar nuevas oportunidades y defender el derecho a la salud, la educación y la vivienda de los y las bonaerenses", añadió.

“A contramano de lo que está pasando en todo el mundo, aquí en la Argentina hay un Presidente que sigue confiando en que la mano invisible del mercado se va a ocupar de los problemas de la gente”, afirmó el Gobernador, y agregó: “En Lobería estamos demostrando, una vez más, que eso es absolutamente falso: es el Estado el que está entregando escrituras gratuitas, computadoras para los estudiantes y una ambulancia para el sistema de salud”.

Una de las familias loberenses que recibió una escritura gratuita de propiedad.

Nueva ambulancia para Lobería

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, entregaron una nueva ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

En tanto, se puso en funcionamiento un camión caja abierta para la recolección diferenciada de residuos y se distribuyó indumentaria para trabajadores del sistema de reciclado.

La entrega del camión para la recolección diferenciada de residuos.

Kicillof, Kreplak y Barrena con la nueva ambulancia de Lobería.

Conectar Igualdad Bonaerense

Asimismo, se hizo entrega de 77 netbooks del programa “Conectar Igualdad Bonaerense” a estudiantes de siete escuelas secundarias y de educación especial del municipio. Al respecto, Bianco sostuvo: “Reducir la brecha digital significa garantizar que todos los estudiantes puedan acceder a las mismas herramientas para aprender y desarrollarse: con estas computadoras buscamos generar más oportunidades para los jóvenes de Lobería”.

“Estamos realizando un trabajo articulado y permanente con el Gobierno provincial que nos permite, aún en momentos de mucha dificultad, mejorar el acceso al hábitat, a la salud y a la educación de nuestros vecinos y vecinas”, subrayó Barrena por su lado.