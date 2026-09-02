Lanzan herramienta gratuita que conecta a quienes buscan trabajo con empleadores rurales del sudeste bonaerense

A través del sitio de la Sociedad Rural de Lobería, los postulantes pueden crear un perfil.

La búsqueda de empleo y de personal cuenta con una nueva herramienta en Lobería y sus comunas aledañas: la Sociedad Rural local puso a disposición de toda la comunidad una bolsa de trabajo digital que permite vincular directamente a quienes buscan una oportunidad laboral con empleadores de la ciudad y la zona.

La plataforma es gratuita, no requiere intermediarios y está disponible tanto para socios de la entidad como para cualquier persona interesada en buscar empleo.

A través del sitio www.srloberia.com.ar, los postulantes pueden crear un perfil con sus datos personales, habilidades y oficios, referencias laborales y un currículum vitae en formato PDF.

La propuesta ya cuenta con más de 30 perfiles disponibles y permite que los empleadores de la zona puedan localizar candidatos de acuerdo con sus necesidades.

La propuesta surgida en Lobería ya cuenta con decenas de perfiles disponibles.

Cómo pueden postularse quienes buscan trabajo

El funcionamiento de la plataforma comienza con la creación de un perfil. Los interesados deben completar sus datos personales y seleccionar sus habilidades dentro de una lista de categorías que incluye, entre otras, maquinaria y campo, hacienda, tareas rurales, administración y atención al público.

También pueden incorporar referencias laborales y adjuntar el currículum vitae en formato PDF.

Una vez completada la información, el perfil queda disponible para que los empleadores puedan realizar búsquedas y encontrar candidatos a través de los filtros habilitados en la plataforma.

El predio de la Sociedad Rural, una entidad que opera en Lobería desde 1937.

Una opción para quienes necesitan personal

La herramienta también está destinada a empleadores que buscan incorporar trabajadores. En ese caso, permite filtrar los perfiles disponibles según las habilidades de los postulantes, su localidad de residencia y su disponibilidad horaria.

De esta manera, quienes necesitan personal pueden acceder directamente al contacto de los candidatos que se ajusten a las características buscadas, sin intermediarios ni costos asociados.

La bolsa de trabajo forma parte de las iniciativas de la Sociedad Rural de Lobería orientadas al desarrollo local y al fortalecimiento del mercado laboral de la zona. La entidad acompaña desde 1937 a los productores del distrito y la región y busca ampliar su alcance.