Encontraron muerto a un andinista bonaerense que llevaba 5 días desaparecido

La Patrulla de Rescate de Mendoza encontró muerto al andinista desaparecido en Vallecitos, Esteban Sotelo, de 48 años, quien era buscado desde el pasado domingo 20 de septiembre. El hombre, oriundo de Buenos Aires y alumno de segundo año de la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking (EPGAMT), había ingresado a la montaña para realizar una travesía en solitario con destino al cerro Franke, de aproximadamente 4.850 metros de altura.

El cuerpo fue localizado este viernes alrededor de las 15:30, durante un operativo desplegado en inmediaciones de la Quebrada de La Angostura, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar. El hallazgo permitió poner fin a varios días de búsqueda, aunque las condiciones meteorológicas impidieron que los rescatistas pudieran completar la recuperación.

La Patrulla de Rescate, junto con un grupo de guías, deberá regresar este sábado a primera hora para retirar el cuerpo y avanzar con las actuaciones correspondientes bajo las directivas de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo.

Esta tarde encontraron el cuerpo del andinista de 48 años en la Quebrada La Angostura a 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Según la información reunida durante la investigación, Sotelo tenía previsto ingresar por la Quebrada de La Angostura, avanzar hacia la canaleta conocida como “Alma de Diamante” y posteriormente ascender al cerro Franke.

La cumbre tiene aproximadamente 4.850 metros de altura y forma parte de una zona de alta montaña con condiciones particularmente exigentes. El plan contemplaba que después del ascenso iniciara el descenso.

Sin embargo, desde que ingresó a la zona no volvió a establecer contacto y tampoco se presentó a las actividades que tenía previstas con la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.

La Patrulla de Rescate encontró el cuerpo del andinista Esteban Sotelo

Las condiciones meteorológicas fueron uno de los principales obstáculos durante todo el operativo. El viento y la baja visibilidad obligaron a limitar los desplazamientos de los rescatistas y finalmente impidieron completar la recuperación del cuerpo luego del hallazgo.

Según informó la Patrulla de Rescate, los equipos debieron retirarse de la zona durante la tarde debido a las condiciones existentes en la montaña. Por ese motivo, el operativo se retomará este sábado alrededor de las 6 o 7 de la mañana, cuando los rescatistas regresarán al sector para realizar la extracción del cuerpo.