Reconfiguró el Posnet de un comercio y desvió los pagos a su cuenta: se quedó con casi $40 millones

Un cambio en el dispositivo alcanzó para desviar casi $40 millones a su cuenta personal.

Un empleado de un comercio de materiales para la construcción intervino el Posnet del local y desvió $40 millones en ventas a una cuenta personal. Ocurrió en Las Heras, Mendoza, donde durante dos semanas los pagos de los clientes se le fueron acreditados al hombre de 32 años.

La maniobra fue advertida por la contadora del establecimiento el pasado 6 de junio, cuando notó que no habían ingresado a las cuentas de la firma los fondos correspondientes a 278 operaciones.

La estafa ocurrió en el comercio Hipercerámico, ubicado en Las Heras (Mendoza).

El monto total desviado alcanzó los $39.489.461, de acuerdo a fuentes oficiales. Tanto el sospechoso como su pareja quedaron imputados mientras la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza trabaja sobre la reconstrucción de la operatoria mediante registros comerciales, movimientos de las cuentas y las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad del local.

Así fue la maniobra que permitió desviar casi $40 millones

Según la investigación, la maniobra comenzó el 19 de mayo, cuando el acusado y una mujer ingresaron a un comercio de materiales para la construcción. Mientras ella distrajo al vendedor, el hombre habría tomado un Posnet de Mercado Pago y reconfigurado el dispositivo para que los pagos de los clientes se acreditaran en una cuenta bancaria propia.

El cambio pasó inadvertido porque la alerta enviada por correo electrónico sobre la modificación de la titularidad del Posnet quedó entre los numerosos mensajes que recibía la empresa. Así, el fraude se mantuvo durante casi dos semanas hasta que la contadora detectó que las ventas no se estaban acreditando.

El sujeto fue detenido, aunque luego quedó en libertad. Su mujer también está imputada en el marco de la causa.

Tras la denuncia, la investigación permitió rastrear el dinero hacia una de las cuentas de Mercado Pago del sospechoso, mientras que las cámaras de seguridad registraron a la pareja durante la presunta maniobra. El hombre fue detenido el 25 de junio e imputado por defraudación mediante técnica informática, delito por el que permanece con prisión preventiva.

Además, los investigadores señalaron que el acusado ya contaba con antecedentes por estafas y violencia de género, y que también es investigado por un presunto fraude similar cometido contra una reconocida cadena de casas de pastas del Gran Mendoza.