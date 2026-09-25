Bendu Arena ya prepara el verano 2027 y empieza a definir su nueva grilla

Después de una primera temporada marcada por una importante agenda de recitales, Bendu Arena ya comenzó a preparar el verano 2027. El espacio ubicado en Juan B. Justo y avenida de los Trabajadores, en la zona del Puerto de Mar del Plata, trabaja en la programación de su segunda temporada y ya empieza a generar expectativa entre los fanáticos de la música.

La apuesta de Bendu para el verano pasado había sido fuerte y permitió que el nuevo escenario se incorporara rápidamente al circuito de recitales de la ciudad. Por allí pasaron artistas y bandas de distintos géneros, con una programación que incluyó a Él Mató a un Policía Motorizado, Ke Personajes, El Plan de la Mariposa, Ciro y Los Persas, La Konga, La Delio Valdez, Divididos y Karina La Princesita, entre otros.

El escenario, con capacidad para alrededor de 7.000 personas, fue presentado como uno de los nuevos espacios de referencia para los espectáculos musicales de Mar del Plata.

El multiespacio del Puerto tiene capacidad para 7 mil personas

Mientras todavía no se conocen oficialmente todos los nombres que formarán parte de la nueva cartelera, una publicación de Bendu despertó especialmente la atención.

La organización dejó entrever, a través de la música elegida para acompañar la publicación, la posibilidad de que Ciro Martínez vuelva a presentarse en Mar del Plata junto a Ciro y Los Persas.

Por el momento, el regreso no fue confirmado oficialmente, pero los usuarios rápidamente comenzaron a especular y a preguntar por sus artistas favoritos.

Bendu Arena prepara el line up para su segunda temporada.

Una segunda temporada con la vara alta

La primera experiencia dejó una grilla particularmente variada. En enero, Bendu recibió a Él Mató a un Policía Motorizado, Ke Personajes, El Plan de la Mariposa, Ciro y Los Persas y la fecha conjunta de La Konga y La Delio Valdez. En febrero llegaron Divididos y Karina La Princesita, además de otros espectáculos que completaron la programación.

Ahora, con el verano 2027 todavía por delante, Bendu comenzó a diagramar una nueva agenda de recitales. "Bendu Arena 2027. Muy pronto", anunciaron sin confirmar los nombres de la nueva temporada.

"¿Estás listo para lo que se viene este año?", adelantaron en el enigmático mensaje.