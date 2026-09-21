Confirman la fecha de apertura del nuevo McDonald’s de Bendu: generará 70 empleos para jóvenes marplatenses

McDonald’s anunció la apertura de un nuevo restaurante en el paseo de compras Bendu en la zona del Puerto de Mar del Plata. Esta inversión implicará la creación de 70 nuevos puestos de trabajo, con un enfoque especial en jóvenes que buscan iniciar su experiencia laboral.

Ubicado en avenida de los Trabajadores 300, el local tendrá una superficie cubierta de 440 metros cuadrados y ofrecerá diversos servicios característicos de la marca, tales como AutoMac, un McCafé integrado, Playland y una sala para cumpleaños. Además, contará con un Delivery Point con un sector exclusivo para la gestión de pedidos a domicilio.

McDonald’s lleva 30 años en Mar del Plata.

Desde Arcos Dorados, el mayor franquiciado independiente de McDonald’s a nivel mundial, explicaron que la mayoría de las oportunidades laborales estarán dirigidas a jóvenes de Mar del Plata, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado formal. La empresa enfatiza que estas posiciones están diseñadas para ser compatibles con los estudios y que incluyen capacitación continua.

“Seguir creciendo en Mar del Plata es una gran satisfacción para nosotros”, afirmó Diego Paniagua, director general de Arcos Dorados Argentina. El ejecutivo resaltó el vínculo que la compañía mantiene con la ciudad y aseguró que esta apertura representa una apuesta por su desarrollo y por “continuar acercando nuevas experiencias a quienes viven y visitan Mar del Plata”.

El nuevo espacio ofrecerá servicios como AutoMac, McCafé y Playland.

La propuesta laboral de McDonald’s busca brindar a sus colaboradores herramientas para su formación personal y profesional, con la intención de que las habilidades adquiridas les sirvan tanto durante su etapa en la empresa como en futuros desafíos.

Este nuevo restaurante se enmarca en el plan de expansión de McDonald’s y Arcos Dorados en Argentina, que celebra más de 40 años en el país y más de 30 años de presencia en Mar del Plata. La apertura en el Puerto busca reforzar el compromiso con la comunidad local, generando empleo joven formal y promoviendo el desarrollo de la región.

En las últimas horas, desde la compañía confirmaron a través de las redes sociales la noticia más esperada: el local abrirá sus puertas este miércoles 30 de septiembre a las 13 horas.