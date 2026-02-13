De vender panchos en la Rambla a cantar con Karina ante 6 mil personas: la historia de Zahira Piedrabuena

Cuando Zahira Piedrabuena empezó a cantar, a los 12 años, jamás pensó que llegaría a compartir escenario con Karina La Princesita en el escenario del Bendu Arena que tenía sold out para la fecha que tenía como telonera a Cot Cardillo. “Fui para conocer a Karina y sacarme una foto con ella y terminé cantando en el escenario”, dice en diálogo con 0223 la joven de 19 años que, tras la presentación vive uno de sus mejores momentos profesionales.

“Hace dos meses, cuando nos enteramos de la gira, nos pusimos en campaña para conocerla”, cuenta Zahira entusiasmada a 0223. La “movida tuvo éxito ya que, en la previa desde el staff de la intérprete de “Con la misma moneda” la invitaron al Vip y un meet and great. “Tenía 15 minutos para hablar con ella, le conté que era cantante, hicimos la foto yo re feliz”, dice y agrega que, Karina, antes de despedirse le dijo que “hable con Chichi” para hacer un tema juntas esa noche.

“Yo no sabía quién era Chochi, así que empecé a preguntarle a todos “vos sos Chochi” hasta que lo encontré y me dijo que ya tenían el show armado y que no podían modificarlo por el tema de las pantallas y el tiempo de desarmado del escenario y demás. Pero que podía sumarme a la fecha en Necochea”, me fui feliz al ver el show igual", narró.

Cuando en el tramo del recital en el que Karina hace cumbias “a la carta”, la cantante se acercó a la zona del Vip y le preguntó a Zahira si sabía “Sinvergüenza”, uno de los temas pedidos por el público. “Hizo toda la presentación y me llamaron para cantar no lo podía creer. La abracé como tres veces, ¡me hizo los coros!”, dice feliz.

“Me preguntó si quería hacer Sinverguenza o Corazón Mentiroso y qué canciones cantaba. Le dije que hacía covers suyos, de La Konga y Selena y ahí me dijo que con “Con una Flor” me iba a lucir más, la improvisamos porque no tenia preparada esa canción la banda, pero ella tiene unos músicos tremendos”, reflexiona Zahira.

Zahira empezó a cantar a los 12 años con sus padres y su hermano como único público, hasta que, alentada por su familia se animó a hacer una participación en una presentación escolar en el Centro de Arte MDQ. “Ahí la gente del teatro le dijo a mi papá que tenía condiciones!. Ahi, yo mucho no me animaba, pero empecé a cantar. Armamos una banda estuvimos un tiempo hasta que se disolvió.

Después, formamos otra banda, con 12 músicos ¡éramos un montón! se complicaba el tema de los ensayos y después estuve un tiempo cantando en bares con pista, pero no es lo mismo. Un día dije voy a hacer mi último intento: y me presenté al casting de Bienvenidos a ganar y no quedé, ahí dije ya está, no es para mi. Hasta que, un día ya había empezado a trabajar en un puesto de panchos en la rambla y vinieron cuatro flacos que se presentaron como productores de Ángela Leiva y me dijeron de grabar una presentación. Pensé que me cargaban, pero lo hice”, recuerda.

Lo que siguió fue una locura. “Llegué a mi casa y cuando abrí Instagram vi que habían puesto una historia preguntando si alguien me conocía. No lo podía creer. A las tres de la tarde vendía panchos y a las nueve de la noche estaba cantando como telonera de Angela Leiva”, dice.

Lo que siguió fue impensado para ella. Bajo la producción de Carlos Mandia se presentó como telonera de Uriel Lozano y Damas Gratis. Ahora, tras el éxito de su presentación, Zahira tiene previsto un viaje por compromisos laborales a Buenos Aires.

“Todo esto no hubiese sido posible sin Dios, estoy profundamente agradecida y ahora entiendo que ese parate de un año fue parte de una preparación para lo que estoy viviendo ahora”, cierra la joven artista de Mandy Producciones.