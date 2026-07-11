A 200 días de su apertura, Bendu se consolida como nuevo punto de encuentro en Mar del Plata

A poco más de seis meses de su inauguración, Bendu se consolida como uno de los principales puntos de encuentro de la zona Sur de Mar del Plata. El complejo, que abrió sus puertas en diciembre pasado, reúne propuestas gastronómicas, comerciales y recreativas en un espacio de 35 mil metros cuadrados.

La recuperación del histórico terreno, conocido como la "Manzana de los Circos", también tuvo impacto en el desarrollo del sector. Según informaron, la puesta en marcha del complejo generó alrededor de 800 puestos de trabajo y contribuyó a revalorizar una zona que continúa sumando inversiones y proyectos.

Ese crecimiento también comenzó a reflejarse en el mercado inmobiliario, donde cada vez son más los avisos de alquiler y venta que toman a Bendu como referencia para identificar la ubicación de las propiedades. Fenómeno que da cuenta de la rápida consolidación del espacio como punto de referencia urbano.

Actividades para las vacaciones de invierno

El complejo anunció una completa agenda de actividades gratuitas que se desarrollarán todos los días durante las vacaciones de invierno. Entre las propuestas figuran El Piso es Lava, de 16 a 20.30; Circuito Urbano, con espacios para skate, rollers, bicicletas y monopatines, de 10 a 16.30; y La Casita de los Oficios, de 15 a 20.

La programación también incluirá el espectáculo de magia de Quimey, previsto para el 22 de julio a las 16, y la propuesta Científicos Locos, que se presentará el 29 de julio en el mismo horario. Durante toda la temporada continuarán funcionando los food trucks y los distintos espacios gastronómicos del predio.

A 200 días de su apertura, Bendu continúa consolidando su propuesta en la zona sur de la ciudad.