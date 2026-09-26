Una pelea entre siete jóvenes terminó con dos heridos y un celular recuperado

Durante la madrugada de este sábado, una pelea entre varias personas terminó con siete involucrados identificados y un celular recuperado en la zona de la Plaza Colón.

Personal del Comando de Patrullas Norte llegó a la intersección de Colon y Arenales tras un llamado al 911 que alertaba sobre una confrontación. Allí encontraron a cuatro adolescentes de entre 12 y 15 años y, poco después, localizaron a tres jóvenes de entre 20 y 26 años.

Según indicaron estos últimos, habían sido increpados por el grupo de menores durante la pelea. Uno de ellos tenía lesiones en el rostro y otro una herida en el cuero cabelludo, aunque ambos rechazaron recibir asistencia médica.

En medio del procedimiento, uno de los jóvenes denunció que le habían robado un teléfono Motorola verde. Al pedirles a los adolescentes que mostraran sus pertenencias, uno de ellos, de 15 años, exhibió un Motorola G15 verde con la pantalla astillada.

El denunciante reconoció el celular como propio, por lo que fue secuestrado y luego restituido. Todos los involucrados fueron identificados y no registraban impedimentos penales.

Por disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2, se iniciaron actuaciones por lesiones en riña. Los adolescentes fueron entregados a sus progenitores cuando correspondió y tres de ellos fueron trasladados a la Sede de Minoridad para continuar con las actuaciones.