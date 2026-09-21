Estremecedor: un hombre en situación de calle discutió con otro, sacó una lanza y lo asesinó

Una pelea entre dos hombres en situación de calle terminó con la muerte de uno de ellos.

Un hombre en situación de calle mantuvo una violenta discusión con otro individuo —que también vivía en las mismas circunstancias—, empuñó una lanza y la incrustó en su cuello. Producto del ataque, la víctima perdió la vida tras caer tendido sobre el asfalto.

El hecho dio lugar el pasado viernes en el barrio porteño de San Cristóbal y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona, cuyas imágenes fueron clave para identificar al asesino. No obstante, fuentes policiales consultadas por Infobae comunicaron que hasta este lunes al mediodía el sospechoso continuaba prófugo y aún era buscado intensamente por la Policía de la Ciudad.

Por causas que todavía son materia de investigación, alrededor de las 15:34 un hombre, vestido con una remera y zapatillas blancas, y pantalón negro, corrió con una lanza en su mano derecha hacia otro individuo que lucía con el torso desnudo.

Tras dos intentos fallidos, el agresor finalmente acertó un puntazo en el cuello de su contrincante, que no resistió y cayó al suelo. Al notar que la víctima se encontraba inmóvil, el atacante se quitó la remera para intentar ocultar su identidad y se marchó a pie del lugar.

Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 3 B acudieron al lugar y encontraron a la víctima sobre la calle Combate de los Pozos. Personal del SAME confirmó su muerte mientras era trasladada al Hospital Argerich. La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N° 9, a cargo del fiscal Lucio Eduardo Herrera, dispuso la intervención de la División Homicidios, que trabaja para detener al agresor.