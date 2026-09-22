Se metieron en la casa y le rompieron la moto por una discusión de pareja

También fue aprehendida una adolescente de 17, quien quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y fue entregada a un mayor.

Un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de un par de mujeres a una casa terminó con la aprehensión de otras dos que rompieron una moto por problemas personales.

Fue personal del Comando de Patrullas Sur el que llegó a una vivienda ubicada en Tripulantes del Fournier al 8100, donde ocasionaran daños en una motocicleta a partir de un conflicto entre parejas.

"También fue aprehendida una adolescente de 17 años, quien quedó a disposición del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil y fue entregada a un mayor responsable", informaron autoridades policiales.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, las autoridades judiciales en turno dispusieron la formación de causa por violación de domicilio y daños y el alojamiento de ambas en la Unidad Penal N° 50 de Batán.