Bondi en el colectivo: detuvieron a una joven borracha por ocasionar disturbios

El episodio fue denunciado por el conductor de la unidad.

Efectivos de la Comisaría Primera aprehendieron en la tarde de este jueves a una joven de 19 años que ocasionó disturbios mientras viajaba en un colectivo.

El hecho fue denunciado por el conductor de la unidad, que advirtió a las autoridades por la agresora que se encontraba provocando incidentes dentro de la unidad.

Una vez que el personal fue notificado, se presentó en la zona y aprehendió a la joven en inmediaciones de la avenida Independencia al 1700, entre Luro y San Martín.

De acuerdo a fuentes policiales, la captura se debió a una infracción a los artículos 72 (ebriedad) y 74 (desorden público) del Decreto Ley 8031/73.

Por su lado, el Juzgado Correccional Nº 1 dispuso el inicio de las actuaciones contravencionales y la posterior libertad de la imputada bajo caución juratoria.