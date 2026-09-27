Alvarado empató en Villa Ramallo y deberá buscar la clasificación en el Minella

El equipo de Pablo Martel igualó en Villa Ramallo ante Defensores de Belgrano y tendrá que buscar la clasificación a semis el domingo que viene en el Minella.

Por los cuartos de final de ida del Federal A, Alvarado igualó 2-2 con Defensores de Belgrano Villa Ramallo en el Salomón Boeseldín y deberá cerrar la serie en el José María Minella el próximo domingo con el objetivo de meterse en las semifinales por el ascenso a la Primera Nacional.

A los diez minutos el local pegó primero de pelota parada. Enzo Luna tiró un gran centro al área la pelota le cayó a Eloy Roige que cabeceó, Bilbao dejó el rebote y Roige la empujó para poner a Defensores de Belgrano 1-0 arriba en el marcador.

Cinco minutos más tarde la volvió a tener el local. Una pelota larga en profundidad lo dejó a Luna mano a mano con Bilbao y el 7 remató cruzado pero la pelota se fue pegada al palo.

Pero el "Torito" no tardó en responder y también vía pelota parada consiguió el empate. Santiago Gutiérrez tiró la pelota con gran precision al área y llegó Cervera para conectarla de cabeza y vencer a Vélazquez para poner el 1-1.

A diez minutos del final la pelota parada volvió a hacer de las suyas. Luego de un tiro de esquina desde el sector izquierdo, la pelota tuvo dos despejes de la defensa local pero en una tercera instancia, Tomás Fernández tiró el centro al punto penal, cabeceó Cervera desviado pero el "Sapito" Gutiérrez cambió la trayectoria para que ingrese al arco y el equipo de Martel se ponga 2-1 arriba.

El segundo tiempo tuvo un nuevo condimento. Llegó la lluvia y complicó el juego por el piso sumado al viento que ya había desde el comienzo del encuentro, las condiciones fueron totalmente distintas al del arranque del partido.

La primera clara de la segunda parte fue para el "Torito". Gutiérrez arrancó una buena jugada personal desde la derecha, encaró al medio y abrió afuera para Matías Pérez que tiró el centro al área chica y Cervera cabeceó pero se fue por arriba del travesaño.

Poco a poco comenzó a recuperar la pelota Defensores y una desatención del fondo marplatense casi lo deja con uno menos. Un pelotazo a la espalda de los centrales lo dejo mano a mano al atacante local y Berra lo derribó en el borde del área grande y todos pidieron la expulsión pero el árbitro del encuentro terminó amonestando al zaguero de Alvarado.

Y los goles que no se hacen en un arco terminan en el otro. Después de unas cuantas aproximaciones no aprovechadas por el equipo de Pablo Martel, llegó el empate del "Granate".

En los minutos finales Alvarado tuvo algunas chances mano a mano con la defensa de Villa Ramallo pero el "Colo" Sosa y Castellano no estuvieron certeros. Una de ellas fue en la que el "Colo" quedó frente a Velazquez picó la pelota y el arquero lo derribó por lo que Sosa Abrile lo terminó expulsando.

Síntesis:

Defensores de Belgrano: 1- Franco Vélazquez, 2- Jeronimo Avalos, 3- Ian Pezzani, 4- Alejandro Ponce, 5- Mateo Ramos, 6- Federico Gay, 7- Enzo Luna, 8- Juan Cartechini, 9- Eloy Roige, 10- Tomás Bacas, 11- Jeremias León. DT: Gabriel Pieralisi

Alvarado: 1- Emanuel Bilbao, 2- Tomás Fernández, 3- Matías Pérez, 4- Tomás Berra, 5- Tomás Federico, 6- Cristian Gorgerino, 7- Lucas Chiozza, 8- Matías Mansilla, 9- Germán Cervera, 10- Santiago Gutiérrez, 11- Ramiro Makarte. DT: Pablo Martel.

Resultado:

Árbitro: Leandro Andrés Sosa Abrile

Estadio: "Salomón Boeseldín"