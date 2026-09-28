Escándalo en el ascenso: hizo gestos racistas, no lo echaron, pero lo detuvieron después del partido

El delantero de Palmira le hizo claros gestos racistas a un rival, no lo advirtieron en el partido, pero le formaron una causa penal.

El futbolista Facundo Reveco, de 26 años, pasó la noche detenido al ser acusado de hacer gestos racistas durante la última fecha del Torneo Regional Federal Amateur, entre Montecaseros y Atlético Palmira.

El jugador gesticuló imitando a un mono en dirección de su rival, Antonio Ponte Lourenco, de nacionalidad brasileña, lo que habría desencadenado el conflicto. Aunque el partido continuó con normalidad, tras su finalización intervino el fiscal Óscar Sívori, quien dispuso que el jugador fuera trasladado a la Comisaría 55ª de Mendoza.

En un duelo entre dos equipos mendocinos, el atacante de Palmira Facundo Reveco tuvo una actitud indebida al llevarse las manos a los costados del cuerpo, imitando los movimientos de un simio, en dirección al brasileño Antonio Lourenço. Así, aunque no recibió castigo alguno durante el partido, siendo tratado como uno de los tantos conflictos que “quedan en la cancha”, el fiscal Oscar Sívori tomó acción luego del partido y decidió aprehender al futbolista.

El jugador terminó siendo trasladado a la Comisaria N°55 de Mendoza, donde se le inició un proceso contravencional por incitación a la violencia y gestos discriminatorios. Además, Reveco pasó la noche detenido hasta recuperar la libertad en horas de la mañana.

Después del conflicto, Atlético Palmira expidió un comunicado en el que se cuestiona la actitud del funcionario del Ministerio Público Fiscal de San Martín por la detención e imputación del futbolista. En el mismo, desde el club aurinegro se solicitó “objetividad, imparcialidad e igualdad ante la ley”, se pidió el esclarecimiento de las circunstancias y se acusó a Erik Pontes, futbolista del equipo rival, quien “habría realizado gestos obscenos hacia dirigentes”, pero sin ser penalizado.



